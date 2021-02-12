Германия с воскресенья введет пограничный контроль с Чехией и Австрией

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Германия с 14 февраля вводит пограничный контроль с Чехией и Австрией из-за пандемии коронавируса, сообщил представитель немецкого МВД.

"Федеральная земля Австрии Тироль и Чехия классифицированы федеральным правительством как регионы мутировавшего вируса. Введение внутреннего пограничного контроля нужно для того, чтобы по возможности пресечь проникновение вируса в Германию", - цитирует представителя министерства телеканал Die Welt.

Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер сообщил, что "контроль начнется в ночь на воскресенье".