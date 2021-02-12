В Ватикане озабочены усилением позиций атеизма из-за пандемии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Эпидемия коронавируса заставила многих усомниться в существовании бога, считает председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

"Ужасные страдания и смерть такого большого количества людей с гораздо большей силой поднимают вопрос о существовании бога, нежели любые теории философии Просвещения", - сказал он в пятницу в Москве на конференции "Церковь и пандемия", посвященной пятой годовщине гаванской встречи патриарха Кирилла и папы Франциска.

По мнению кардинала, шок от пандемии коронавируса сравним с впечатлением от великого землетрясения в Лиссабоне в 1755 году, когда погибло около 100 тыс. человек. "В то время это событие поставило под вопрос многие прежние убеждения (...), возникли сомнения особенно относительно благости и всемогущества Божиих", - сказал представитель Ватикана, напомнив появившееся тогда выражение о том, что "страдание - это скала атеизма".

Кардинал Кох считает, что ограничения, которые повсеместно вводились ради профилактики COVID-19, "ущемляют основополагающие свободы и свободу личности в такой степени, в какой это не происходило в прошлом веке при тоталитарных режимах в Германии и Советском Союзе".

Обеспокоенность католического архиерея вызывает и то, что пандемия задела церковную жизнь на базовом уровне: возможность совершать богослужения была или сильно ограничена, или совсем отменена во время локдауна. В этой связи кардинал поставил под сомнение то, что все прихожане вернутся в храмы после отмены ограничений.

Саму эпидемию глава папского совета сравнил с "затянувшимся Великим постом" и со временем 40-летних скитаний еврейского народа по пустыне. "В эти 40 лет в пустыне Израиль прошел и через крайние опасности, и через великие искушения. Это было время, когда Израиль выражал недовольство своим богом, желая вернуться к своему древнему язычеству", - напомнил кардинал. Однако впоследствии, добавил он, Израиль воспринял 40 лет своего странствия в пустыне как время первой любви бога к своему народу.