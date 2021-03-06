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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:48Заразились
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В Па-де-Кале во Франции введен режим изоляции по выходным из-за COVID

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Власти департамента Па-де-Кале на севере Франции в связи с коронавирусом COVID-19 с субботы вновь ввели режим изоляции для сотен тысяч местных жителей - по выходным, сообщили французские СМИ.

В настоящий момент больницы в Па-де-Кале заполнены на 90%, и власти настаивают, что без дополнительных ограничений система здравоохранения не справится. Между тем, в департаменте уже действует комендантский час с 18:00 по 6:00, а магазины, торгующие не товарами первой необходимости, закрыты. Новые ограничения нанесут еще один удар по уже пострадавшему коммерческому сектору, отмечают СМИ.

Пандемия коронавируса

Ранее локдауны по выходным ввели в районе Дюнкерка и Ниццы, а теперь общее число жителей Франции, попавших под эти ограничения, превысило 2 млн человек. Жители обязаны оставаться дома, если только не могут предоставить письменное освобождение от следования этим предписаниям.

Тем временем, напоминают СМИ, власти пытаются ускорить прививочную кампанию в стране. Планируется предоставить первую дозу вакцины от COVID-19 к середине апреля 10 млн человек, к середине мая - 20 млн, а к лету - 30 млн. Пока что менее 3,4 млн человек во Франции получили хотя бы первую дозу вакцины.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 3,85 млн случаев заражения коронавирусом. Более 88,2 тыс. инфицированных скончались.

Франция занимает шестое место в мире по количеству случаев COVID-19, а по смертности - восьмое.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 06 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Па-де-Кале Коронавирус

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