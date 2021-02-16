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Ракета SpaceX стартовала на орбиту еще с 60 интернет-спутниками Starlink

Первая ступень ракеты Falcon 9 упала в океан при попытке посадки на платформу в Атлантике

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен во вторник в 06:59 мск (в понедельник в 22:59 по времени Восточного побережья США) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Многоразовая первая ступень Falcon 9 не смогла совершить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике. Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике была запланирована через 8 минут 24 секунды после старта ракеты, но камеры не зафиксировали ее посадки на платформу-дрон. Данная первая многоразовая ступень использовалась для запусков уже в шестой раз.

Примерно через 1 час 5 минут после запуска ракета должна вывести все спутники на орбиту.

Это уже 19-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 февраля. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1083 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9 Starlink

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