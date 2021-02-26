SpaceX готовится запустить новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 28 февраля (1 марта по московскому времени) стартует на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) во временное окно, которое открывается 28 февраля в 20:37 по времени Восточного побережья США (1 марта в 04:37 по Москве).

Это будет уже 20-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1143 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 16 февраля.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.