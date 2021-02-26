Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

SpaceX готовится запустить новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 28 февраля (1 марта по московскому времени) стартует на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) во временное окно, которое открывается 28 февраля в 20:37 по времени Восточного побережья США (1 марта в 04:37 по Москве).

Это будет уже 20-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1143 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 16 февраля.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink США

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Президент Азербайджана не исключил подписания мирного договора с Арменией

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

Что случилось этой ночью: пятница, 26 февраля

Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V"

Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V"

В США сделали 50 млн прививок от COVID-19 за 37 дней президентства Байдена

"Боинг-737" не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за неисправности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');