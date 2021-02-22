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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
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В секторе Газа начали вакцинацию от COVID-19 препаратом "Спутник V"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В секторе Газа в понедельник началась вакцинация населения против COVID-19 российским препаратом "Спутник V", передают западные СМИ.

Как заявил журналистам представитель палестинского Минздрава, приоритет будет отдаваться медицинским сотрудникам, которые работают "на передовой", затем больным пожилым людям.

На прошлой неделе в сектор Газа доставили две тысячи доз вакцины "Спутник V" от палестинской администрации, затем еще 20 тыс. доз из ОАЭ.

Вторую поставку организовал политический оппонент главы палестинской администрации Махмуда Аббаса Мохаммед Дахлан.

С 2011 года Дахлан проживает в изгнании в Абу-Даби, куда он переехал после ссоры с Аббасом. Впоследствии его заочно приговорили к трехлетнему тюремному сроку за хищение. До этого Дахлан был одним из наиболее высокопоставленных членов партии ФАТХ, которую возглавляет Аббас.

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Сектор Газа Коронавирус Спутник V

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