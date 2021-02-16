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Куршевель из-за пандемии открыл горнолыжную трассу для автомобилистов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - На популярном горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах открыли горнолыжную трассу, доступ к которой возможен только на автотранспорте, так как все подъемники закрыты из-за пандемии COVID-19, сообщает телеканал BFM TV.

Лыжники могут скатиться по синей - низкого уровня сложности - трассе, однако подняться к ее началу можно только на автомобиле.

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По словам директора маркетинга туристического подразделения Куршевеля Алексии Лэне, открытие трассы "позволяет порадовать отдыхающих".

В одной из горнолыжных школ курорта рассказали, что арендовали два микроавтобуса, чтобы перевозить своих клиентов. "Это немного абсурдно, но это работает", - сказал директор школы ESF Лоик Лемуан.

Телеканал отмечает, что это нововведение на курорте пользуется большой популярностью.

Ранее правительство Франции решило, что из-за COVID-19 подъемники на горнолыжных курортах во Франции будут закрыты до конца февраля. Изначально планировалось, что горнолыжные курорты во Франции откроются 7 января, однако власти страны решили отложить возобновление их работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В Швейцарии и Австрии, между тем, курорты работают при условии соблюдения некоторых ограничений.

Куршевель Альпы Франция

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