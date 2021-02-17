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Лидер грузинской оппозиции отказался идти под арест

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, в отношении которого Тбилисский городской суд час назад принял решение о предварительном заключении, заявил на пресс-конференции в офисе своей партии, что отказывается подчиняться "незаконному правосудию".

"Я очень рад, что решением этого суда проведен водораздел, на одной стороне которого патриоты Грузии, а на другой прислужники Иванишвили (Бидзина Иванишвили - бывший премьер-министр Грузии, миллиардер - ИФ). Наша победа уже на расстоянии протянутой руки и очень скоро мы будем ее праздновать", - заявил Мелия.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в среду в эфире грузинской телекомпании "Пирвели", что решение Тбилисского городского суда о предварительном заключении Мелия является "заказом Иванишвили, из-за кулис управляющим Грузией".

"Завтра у Иванишвили день рождения и его прислужники приготовили ему подарок, задержание Мелия. Я хочу сказать Иванишвили, что задержать Мелия у него не получиться, так как, грузинский народ не допустит этого. Сейчас необходима полная мобилизация всего общества и предстоит борьба", - сказал Саакашвили.

В эти часы Мелия и около 200 его сторонников и лидеров оппозиционных партий находятся в офисе ЕНД в ожидании появления спецназа. Оппозиционеры заявляют журналистам, что окажут спецназовцам физическое сопротивление.

Уголовное дело против Мелия было возбуждено в июне 2019 года по обвинению в организации и участии в групповом насилии, произошедшем 20 июня 2019 года в Тбилиси, когда сотни сторонников оппозиции пытались ворваться в здание парламента.

Решением суда Мелия оставили на свободе под залог в размере 30 тыс. пари (около &9 тыс.) и с условием ношения на руке браслета электронного мониторинга. На митинге оппозиции в ноябре прошлого года Мелия публично снял с руки этот браслет и бросил его в толпу, после чего суд увеличил ему сумму залога. Мелия отказался вносить увеличенный залог и заявил, что возбужденное против него уголовное дело "является политическим преследованием".

Грузия Никанор Мелия Единое национальное движение

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