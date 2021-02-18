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На МКС починили вышедший из строя подогреватель еды

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж на МКС починил вышедший из строя подогреватель пищи, сообщил представитель ЦУП в ходе переговоров с экипажем, трансляцию которых ведет НАСА.

Сообщение о выходе из строя подогревателя прошло в 14:20 по Москве. После этого космонавт Сергей Рыжиков приступил к устранению неполадок под руководством наземных специалистов. На выполнение работы ушло около полутора часов.

"Приятного аппетита, отдыхайте", - пожелал космонавтам представитель ЦУП по окончании ремонта.

Ранее подогреватель пищи выходил из строя в ночь на 20 октября 2020 года. В то же время на станции случились неполадки с туалетом и системой получения кислорода "Электрон-ВМ".

"Электрон-ВМ" также выходил из строя 14, 17 и 21 октября, 10 и 12 декабря 2020 года, а также 19 января 2021 года.

МКС

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