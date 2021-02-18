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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:51Заразились
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В Ватикане за отказ от вакцинации теперь может грозить увольнение

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ватикана приняли декрет, согласно которому отказ от вакцинации против коронавируса COVID-19 без медицинских показаний может повлечь "разрыв трудовых отношений", сообщает в четверг агентство Associated Press.

Губернатор города-государства Ватикан подписал декрет еще 8 февраля, после чего вокруг документа началась оживленная дискуссия. В Италии и в большинстве остальных стран мира вакцинация проводится только на добровольной основе.

Согласно декрету, прививка - это моральная ответственность, "учитывая, что отказ от вакцины может создать риск для других".

В Ватикане работает около пяти тыс. человек. Вакцинация препаратом Pfizer в стране началась в начале января. Папа Римский Франциск уже сделал необходимые для выработки устойчивого иммунитета две прививки.

Хроника коронавируса. Февраль.

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