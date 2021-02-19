Кипр отложил открытие границ для туристов из РФ до 1 апреля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Кипрские власти отложили до 1 апреля открытие въезда в страну для российский туристов, сообщили "Интерфаксу" в посольстве России в Никосии.

"По заявлению министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля. Сообщается также, что Минздравом Кипра будут еженедельно пересматриваться категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки", - сказали в посольстве.

В дипмиссии отметили, что с 1 марта до принятия соответствующего решения Россия будет относиться к так называемой серой категории, то есть въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан, как и в настоящее время.

Ранее сообщалось, что Кипр с 1 марта возобновляет международный туризм для граждан 56 стран, в том числе России.