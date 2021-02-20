В Мьянме пять человек пострадали при разгоне акций протеста

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек получили ранения в Мьянме, когда силы безопасности открыли стрельбу резиновыми пулями по участникам демонстраций, протестующих против военного переворота в стране 1 февраля, передает агентство Associated Press (AP).

Кроме того, силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ. В городе Мандалай 500 полицейских и солдат были направлены в портовую зону, где докеры объявили о том, что присоединяются к общенациональной кампании гражданского неповиновения.

Ранее на этой неделе в Мандалае силы безопасности были брошены против железнодорожных служащих, которые тоже отказывались подчиняться властям, напоминает AP.

Также в субботу на улицы города вышли протестовать более 1 тыс. студентов медицинских университетов.

В Мандалае и Янгоне - крупнейших городах страны - участники демонстраций отдали дань уважения молодой женщине, которая на прошлой неделе получила ранение в голову во время протестов и накануне скончалась.

В то же время, по данным AP, силы безопасности в Янгоне проявляют сдержанность. Агентство отмечает, что несмотря на контрмеры властей и отключения доступа к Интернету шестую ночь подряд, акции протеста в Мьянме не утихают.

Военный переворот в Мьянме

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

В отношении госсоветника выдвинули два обвинения - в нелегальном экспорте и эксплуатации портативных радиостанций и в нарушении закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов. Президент США Джо Байден подписал указ о подготовке санкций против лидеров военного переворота в Мьянме. Позже американский Минфин сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн, его заместитель Со Вин и еще восемь бывших и нынешних военных чинов оказались под санкциями Вашингтона.