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МИД РФ выразил разочарование решением ЕС о подготовке новых санкций

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан, принятое Советом ЕС по иностранным делам под надуманным предлогом, вызывает разочарование, говорится в заявлении МИД РФ, принятом в связи с ограничительными мерами Европейского союза против России.

"Упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность. Вместо этого, повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку". Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры", - подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Москва считает категорически неприемлемыми постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об "освобождении" гражданина Российской Федерации, который был осужден за экономические преступления российским судом на территории России в соответствии с российским законодательством.

"В международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Однако в Евросоюзе, очевидно, не желают следовать этике межгосударственных отношений, а, эксплуатируя миф о собственной непогрешимости в сфере прав человека, который ежедневно опровергается картинками полицейского произвола на улицах многих европейских городов, продолжающимся наступлением на свободу СМИ и сферу применения русского языка, продвигают свою концепцию "миропорядка, основанного на правилах".

В МИД РФ заявили, что принятие Советом ЕС решения об антироссийских санкциях происходило в условиях беспрецедентного разогрева в Евросоюзе антироссийского информационного фона.

МИД РФ

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