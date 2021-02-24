Рубль подрос к доллару и евро благодаря нефти и налоговому периоду

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти и спросу на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат февраля.

Курс доллара США составил 73,77 руб./$1 в 19:00, что на 53,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,49 руб./EUR1, подешевев на 87 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 68,58 копейки - до 80,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает заметно подрастать к доллару и евро на вечерних торгах благодаря уверенно дорожающей нефти и спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат февраля (до конца недели компаниям-экспортерам предстоит выплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль).

Кроме того, игроки позитивно оценивают новости, что ЕС намерен ограничиться санкциями лишь в отношении некоторых российских граждан, которые, по мнению европейских политиков, причастны к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. В понедельник, 22 февраля, в Брюсселе прошел Совет ЕС по иностранным делам, по итогам которого было принято решение начать подготовку санкций против России в связи с ситуацией с Навальным.

Как стало известно европейским СМИ, в ходе встречи в понедельник министры не обсуждали имена лиц, против которых могут быть введены ограничительные меры, но, по сведениям из источников, санкции в итоге могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Включение представителей крупного российского бизнеса в санкционный список не ожидается.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил, что санкции буду введены только против граждан. "Это будут граждане, связанные с приговором Навальному", - сказал Маас журналистам в понедельник по итогам заседания совета. "Я исхожу из того, что решение будет принято очень быстро, в течение ближайших дней", - добавил он.

США поддержали Евросоюз в вопросе введения санкций против определенного круга российских представителей в связи с приговором суда по делу Навального, сообщил Госдепартамент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в виртуальном режиме принял участие в Совете ЕС по иностранным делам и приветствовал решение ЕС ввести санкции против России в области прав человека в ответ на действия, предпринятые против Навального и его сторонников, говорится в сообщении Госдепартамента.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, в среду рубль заметно растет, в фокусе внимания рынка – некоторое снижение санкционных рисков после того, как главы МИД ЕС во время саммита в понедельник одобрили точечные санкции в отношении отдельных чиновников, но не рассматривали более жесткие меры, в частности, в отношении "Северного потока - 2". "Кроме того, в пользу российской валюты играет локальный спрос на рубли из-за налогового периода. Тем не менее, мы не ждем существенного снижения курса в ближайшие дни, ждем возврата к 74 руб./$1", - говорит Кадулин.

Инвесторы ждут второго дня выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом. Во вторник он выступал перед банковским комитетом Сената, в среду выступит перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Пауэлл вновь подтвердил, что регулятор будет придерживаться мягкой политики, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса.

"Мы по-прежнему далеки от наших целей в плане занятости и инфляции", - сказал Пауэлл. Он также заявил, что не ожидает подъема инфляции до "тревожных уровней", а также "не стал бы ждать существенного и устойчивого роста потребительских цен".

Тем не менее, по словам главы ФРС, устойчивый прогресс в плане вакцинации от коронавируса, а также несколько раундов бюджетного стимулирования улучшили перспективы экономики США.

"Пауэлл, выступая в Сенате, в очередной раз заверил рынки в том, что регулятор будет поддерживать низкие ставки и программу покупки активов продолжительное время. Глава ФРС ожидает значительного улучшения экономической ситуации во второй половине 2021 года, но принципиально важным остается прогресс в вакцинации населения и борьбе с пандемией. В целом речь Пауэлл оставалась в рамках устоявшейся "мягкой" риторики регулятора и заявлений других членов ФРС, а позитивный взгляд на экономические перспективы поддержал рынки", - подчеркивает Кадулин.

Аналитик также отметил, что в фокусе внимания инвесторов остается согласование бюджетных стимулов в США, поэтому ближайшие две недели будут богаты новостями именно по этой части.

"К концу этой недели нижняя палата парламента проголосует, учитывая большинство демократов, почти наверняка, положительно и передаст законопроект в Сенат. Процесс одобрения в Сенате будет более сложным - многие детали пакета, такие как повышение минимальной оплаты труда, не находят поддержки республиканцев и некоторых демократов. Таким образом, текущая неделя останется относительно спокойной, одобрение законопроекта в Палате представителей умеренно позитивно повлияет на рынок. В любом случае именно следующая неделя является принципиально важной, рынок будет чутко реагировать на любые новости о процессе согласования и изменениях в законопроекте", - полагает Кадулин.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду, прибавляя более 2%, несмотря на данные министерства энергетики США, указавшие на неожиданный рост запасов нефти в стране.

Нефть

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в среду выросла на 2,2% – до $66,81 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,98% – до $62,89 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,28 млн баррелей – до 463,04 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 6,5 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 5,37 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Банк России в среду, 24 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,94 трлн рублей (при лимите 1,94 трлн рублей и спросе 1 трлн 942,2 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 февраля, банки разместили 2 трлн 390 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 779,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых.

ЦБ РФ 24 февраля также провел доразмещение 42-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 2 млрд 404,2 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 февраля на 23,01 копейки, до 73,7532 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,87 копейки, до 89,6691 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 28,47 копейки по отношению к прошлому четвергу (последний торговый день данным контрактом перед праздничными выходными днями в России) и составил 73,6294 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 96 копеек по отношению к понедельнику (в понедельник, 22 февраля, "Московская биржа" работала и проводила торги данным контрактом) и составил 73,6724 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 819,853 млн, из которых $769,579 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 050,274 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился всего на 0,33 копейки по отношению к прошлому четвергу, до 89,6034 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве упал на 98,76 копейки по отношению к понедельнику и составил 89,5228 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR360,049 млн, из которых EUR140,049 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR220,022 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно слегка повысились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,24% и 4,36% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 4,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 4,91% годовых.