На МКС отключили систему получения кислорода для поиска утечки воздуха

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - На Международной космической станции (МКС) отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха, следует из трансляции переговоров экипажа станции с Центром управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.

"Да, Сергей, СКВ отключен" - сказал представитель ЦУПа, отвечая на вопрос космонавта Сергея Рыжикова об отключении системы СКВ-1.

После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.

20 февраля в течение дня российские космонавты пытались приступить к работе с микроскопом, но не смогли этого сделать по невыясненным причинам. Представитель ЦУПа попросил экипаж прислать на землю снимки прибора, чтобы понять, в чем проблема. Микроскоп был доставлен на борт станции 17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16".

В январе руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев сообщил, что "Прогресс" доставит на станцию мощный микроскоп для поиска мест утечки воздуха. За месяц до этого глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что корабль доставит на станцию запас кислорода для пополнения утрат от утечки воздуха на станции. В то же время в ходе переговоров с экипажем МКС специалисты ЦУПа сообщили, что на станции подходит к концу "резервные запасы по газу".

Об утечке воздуха на МКС стало известно еще 20 августа 2020 года. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По данным Соловьева, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических.

В настоящий момент космонавтам с помощью чайных пакетиков удалось обнаружить одно из вероятных мест утечки и изолировать его временными средствами, однако полностью устранить ее пока не удается.