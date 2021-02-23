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Саакашвили призвал грузинскую оппозицию к наступлению

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Проживающий на Украине и имеющий украинское гражданство экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вечером призвал грузинскую оппозицию не прекращать протесты.

Он разместил в соцсетях видеообращение, в котором вновь осудил задержание в Тбилиси председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелии.

"Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас главное, это мобилизация, развернуть фронт по всей Грузии, наступление, наступление и еще раз наступление", - добавил бывший президент.

Ранее представители грузинских властей неоднократно обвинили Саакашвили в попытках дестабилизировать ситуацию в Грузии.

Ситуация в Грузии обострилась после задержания Мелии, который является председателем основанной Саакашвили партии. Оппозиция в связи с арестом Мелии анонсировала акции протеста. Евросоюз, США, ОБСЕ призвали политические силы в Грузии к сдержанности и диалогу.

Грузия Михаил Саакашвили Никанор Мелия

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