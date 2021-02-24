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Грузия с марта разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID

Грузия с марта разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Грузии отменяют некоторые ограничения, которые были введены в связи с распространением коронавируса, и с 1 марта облегчают въезд в страну гражданам ряда государств, в том числе России - при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

"По рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией правительство снимает ограничения с 25 февраля на движение междугороднего транспорта. Также с 25 февраля будут открыты гостиницы на горных курортах. Рестораны и объекты общественного питания смогут работать в закрытых пространствах кроме выходных дней в Батуми с 1 марта, а по всей Грузии - с 8 марта", - сказал в среду на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

При этом он отметил, что комендантский час с 21:00 до 5:00 сохраняется. Правительство также разрешает с 1 марта начать работу музеев и библиотек, а с 15 марта обучение - в ВУЗах в аудиториях.

"Мы также приняли решение по облегчению допуска визитеров в Грузию. В частности, к тем гражданам иностранных государств, которые могли прилететь в Грузию и войти на ее территорию с 1 марта при предъявлении негативного ПЦР-теста, добавляются граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России и Белоруссии", - сказал Гарибашвили.

В конце января Грузия разрешила иностранным гражданам, в том числе россиянам, въезжать в страну при предъявлении документа о прохождении полного курса COVID-вакцинации и не проходить после этого обязательный 12-дневный карантин.

При этом гражданам стран ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ и Саудовской Аравии разрешалось въезжать в Грузию без прививок и карантина, предъявив документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус и сделав аналогичный тест на третий день пребывания в стране.

Грузия Россия

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