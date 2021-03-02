Минздрав Украины планирует летом дойти до 7 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает, что летом в cтране ускорят процесс вакцинации населения от COVID-19 и к его окончанию планируется выйти на уровень 5-7 миллионов прививок в месяц.

"Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры (5-7 млн прививок в месяц - ИФ). Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема ", – сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером.

По его словам, в субботу и воскресенье мало вакцинаций, потому что у врачей, которые должны вакцинировать на первом этапе, выходной.

Так он ответил на заявление, что на вакцинацию от COVID-19 при существующих темпах может уйти более 10 лет.

Кроме того, министр заверил, что уже на текущей неделе количество вакцинаций от COVID-увеличится до 10 тысяч.