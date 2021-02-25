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Байден отменил запрет Трампа на въезд в США ряда категорий иностранцев

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден отменил действие указа, принятого его предшественником Дональдом Трампом, об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранных граждан.

"Приостановление въезда (...) не продвигает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей, объединиться со своими семьями здесь", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

По мнению президента США, данное решение Трампа наносит ущерб отраслям промышленности, которые "используют таланты со всего мира".

Кроме того, добавил он, лица, выигравшие гринкарту в ежегодной лотерее, не смогли въехать в страну.

В апреле 2020 года Трамп подписал указ, препятствующий въезду в страну "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" на период пандемии COVID-19.

США Джо Байден Дональд Трамп

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