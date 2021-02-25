Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:38Заразились
на 24.02В России 4 200 902+11 749В мире 112 109 750+387 865

Что случилось этой ночью: четверг, 25 февраля

Приговор за госизмену, расследование "гаванского синдрома", состав нового экипажа "Союза МС-18"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд в Забайкалье приговорил гражданина России к восьми годам колонии за госизмену. Согласно сообщению суда, Владимир Васильев осужден за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу.

- ЦРУ создало оперативную группу для расследования причин "гаванского синдрома", от которого пострадали американские дипломаты на Кубе в 2016 году. По данным CNN, многие нынешние и бывшие американские чиновники считают, что к данным атакам может быть причастна Россия.

- Астронавт NASA Марк Ванде Хай заменит россиянина Сергея Корсакова в составе экипажа "Союза МС-18". Этот экипаж впервые за 20 лет должен был стать полностью российским, но накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в него войдут и иностранцы, не уточнив, кто это будет.

- Москвичей предупредили о гололеде, дожде и мокром снеге в четверг. Уже утром температура поднимется с нуля до +3 градусов. Дептранс призвал водителей пересесть на общественный транспорт.

- МОК назвал австралийский Брисбен главным кандидатом на проведение летней Олимпиады в 2032 году. К комитете сообщили, что начнут переговоры с оргкомитетом "Брисбен 2032" и Австралийским олимпийским комитетом о возможном проведении игр.

Новости

В США создана группа для расследования причин "гаванского синдрома"

В США создана группа для расследования причин "гаванского синдрома"
Пандемия коронавируса

Moderna сообщила о разработке вакцины от южноафриканского штамма COVID-19

Американец Ванде Хай заменит россиянина Корсакова в экипаже "Союза МС-18"

Американец Ванде Хай заменит россиянина Корсакова в экипаже "Союза МС-18"

Экстракт спирулины оказался способен облегчить течение COVID-19

Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки уйдет на пенсию

Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки уйдет на пенсию

Египет зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Египет зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Космонавты временно изолировали возможные места утечки воздуха с МКС

Грузия с марта разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID

Грузия с марта разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID

В Испании снесли последний памятник Франсиско Франко

В Испании снесли последний памятник Франсиско Франко
Пандемия коронавируса

Более 48% взрослого населения Израиля привили 2 дозами COVID-вакцины

Более 48% взрослого населения Израиля привили 2 дозами COVID-вакцины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');