Что случилось этой ночью: четверг, 25 февраля

Приговор за госизмену, расследование "гаванского синдрома", состав нового экипажа "Союза МС-18"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд в Забайкалье приговорил гражданина России к восьми годам колонии за госизмену. Согласно сообщению суда, Владимир Васильев осужден за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу.

- ЦРУ создало оперативную группу для расследования причин "гаванского синдрома", от которого пострадали американские дипломаты на Кубе в 2016 году. По данным CNN, многие нынешние и бывшие американские чиновники считают, что к данным атакам может быть причастна Россия.

- Астронавт NASA Марк Ванде Хай заменит россиянина Сергея Корсакова в составе экипажа "Союза МС-18". Этот экипаж впервые за 20 лет должен был стать полностью российским, но накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в него войдут и иностранцы, не уточнив, кто это будет.

- Москвичей предупредили о гололеде, дожде и мокром снеге в четверг. Уже утром температура поднимется с нуля до +3 градусов. Дептранс призвал водителей пересесть на общественный транспорт.

- МОК назвал австралийский Брисбен главным кандидатом на проведение летней Олимпиады в 2032 году. К комитете сообщили, что начнут переговоры с оргкомитетом "Брисбен 2032" и Австралийским олимпийским комитетом о возможном проведении игр.