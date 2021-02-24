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Новый экипаж отправится на МКС 9 апреля

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" запланирован на 9 апреля, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире передачи "Линия Генерального", опубликованной на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".

В состав экипажа, который должен был стать первым полностью российским за 20 лет, войдут иностранные астронавты.

10 февраля в НАСА сообщили, что изучают возможность получения дополнительного места для американского астронавта на корабле "Союз МС-18".

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что госкорпорация ожидает от НАСA предложений. "Мы ожидаем формализации отношений с партнерами по этому апрельскому полету. "Роскосмос" понимает важность нахождения на орбите полноценного экипажа МКС, а также дальнейшего сотрудничества в космосе", - сообщили в "Роскосмосе".

Ранее сообщалось, что в состав экипажа корабля будут включены Олег Новицкий, Петр Дубов и Сергей Корсаков.

Союз МС-18 Роскосмос

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