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Квартальная выручка Nvidia впервые превысила $5 млрд

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. увеличил чистую прибыль в IV квартале 2021 финансового года (завершился 31 января) в полтора раза, а его выручка впервые превзошла $5 млрд благодаря высокому спросу на игры и возобновившемуся интересу к майнингу криптовалют.

Чистая прибыль Nvidia за отчетный квартал составила $1,457 млрд, или $2,31 в расчете на акцию, по сравнению с $950 млн, или $1,53 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $3,1 на акцию с $1,89.

Выручка подскочила на 61% и достигла $5,003 млрд против $3,105 млрд годом ранее. В предыдущем квартале компания также сообщала о рекордной выручке - тогда показатель составлял $4,73 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $2,81 на акцию при выручке в $4,82 млрд.

Подразделение дата-центров увеличило выручку в минувшем квартале почти вдвое - до $1,9 млрд, выручка игрового бизнеса выросла на 67% и достигла $2,5 млрд. Эксперты оценивали эти показатели соответственно в $1,85 млрд и $2,36 млрд.

Nvidia планирует получить в первом финквартале выручку в диапазоне от $5,19 млрд до $5,41 млрд. Консенсус-прогноз составляет $4,49 млрд.

Котировки акций Nvidia на дополнительных торгах в среду снизились на 2,2% после публикации отчетности. Они поднимались до рекордной отметки в $613,21 по итогам сессии 16 февраля.

За последние двенадцать месяцев капитализация компании взлетела более чем вдвое (до $350 млрд), в то время как фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли соответственно на 22% и 47% за этот период.

Nvidia США коронавирус Nasdaq

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