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Гражданина Германии на родине обвинили в шпионаже в пользу РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Германии обвинила гражданина этой страны в шпионаже в пользу России, говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Ему предъявлены обвинения в "шпионской агентской деятельности".

По информации немецкой генпрокуратуры, Йенс Ф. работал в компании, которая в прошлом была подрядчиком бундестага и занималась проверками электроприборов в парламенте, что давало обвиняемому доступ к документации с планами зданий бундестага.

"В период конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о недвижимости бундестага российским спецслужбам. Он подготовил цифровой носитель с PDF-документами и переслал его сотруднику российского посольства в Берлине, который работает в военной разведке ГРУ", - отметила Генпрокуратура.

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