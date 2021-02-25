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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
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В Эстонии ввели новые ограничения по коронавирусу

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ввести новые ограничения в связи с ускорившимся распространением коронавирусной инфекции.

"Распространение коронавируса очень-очень высокое. Чтобы разбить цепочку заражения, мы вынуждены ввести новые ограничения", - сказала на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).

Она рассказала, что в школах дистанционное обучение для учащихся с 5-го по 12-й класс продлевается с предварительно обозначенной даты 7 марта до конца марта, школьники 1 - 4 классов продолжат учиться очно.

До конца марта вводится запрет на мероприятия в закрытых помещениях, включая киносеансы, театральные представления и концерты.

Предприятия общепита будут закрываться в 18:00.

Мероприятия на открытом воздухе разрешены, если число их участников не будет превышать 10 человек и они не будут соприкасаться с другими группами.

Торговым центрам разрешено продолжить работу, но предприниматели сами могут ужесточать карантинные требования. В число этих мер входит отключение Wi-Fi на территории торговых центров, чтобы в них не собирались желающие воспользоваться беспроводным интернетом. Предусмотрено принятие на работу дополнительных охранников для проверки соблюдения масочного режима, запрет на дегустации и прочие мероприятия, которые предполагают необходимость снимать маску.

По данным департамента здоровья, в настоящее время распространение коронавируса больше не носит очагового характера, а стало повсеместным. Больше всего люди заражаются в семьях и местах проведения публичных мероприятий.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составила 850,8 на 100 тыс. населения, доля позитивных результатов составила 14,3 процента сделанных тестов.

В четверг был установлен новый антирекорд: выявлено 1 154 новых случая инфицирования. До этого наибольший суточный показатель заболеваемости был зарегистрирован 7 января: 1 104 заболевших.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Эстония Коронавирус

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