В Туркменистане запретили продавать алкоголь в выходные дни

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Туркменистане вступил в силу запрет на продажу алкогольной продукции в выходные дни. Специализированные винно-водочные магазины в субботу и воскресенье теперь будут закрыты: под запрет подпадает вся алкогольная продукция – пиво, вино, крепкие напитки.

В одном из сетевых торговых центров Ашхабада корреспонденту "Интерфакса" уточнили, что алкогольная продукция будет продаваться только в рабочие дни с 8 часов утра до 20 часов вечера.

В Туркменистане вступило в силу одно из положений закона "О профилактике вредного воздействия алкоголя", принятого парламентом в конце 2018 года.

В соответствии с документов, в стране с 1 января 2019 года запрещена розничная торговля алкогольной продукцией через мелкорозничную и передвижную торговую сеть на улицах, во дворах, на территории спортивных, медицинских и образовательных учреждений, на объектах военного назначения, а также в вагонах-ресторанах, на морских и воздушных судах.

Также не допускается продажа алкоголя в праздничные и памятные дни. Исключение составляют заведения общепита (бары, рестораны, кафе), где торговля алкоголем разрешена в розлив.

С января 2019 года запрещена продажа алкоголя лицам младше 21 года. Ранее этот возрастной ценз касался 18 лет.

Власти Туркменистана принимают ограничительные меры не только в отношении алкоголя, но и курения сигарет с целью пропаганды здорового образа жизни населения. Так, в коммерческих магазинах сигареты продают поштучно, одна сигарета в зависимости от марки стоит 12-18 манат ($3,5 – 5 по курсу ЦБ Туркменистана). В государственных магазинах, где сигареты немного дешевле, с утра выстраиваются очереди за ними.