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Запуск ракеты SpaceX с 60 интернет-спутниками отменен перед самым стартом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в понедельник, отменен за 1 минуту 24 секунды до старта, сообщила компания-разработчик SpaceX.

О причинах не сообщается. Следующая попытка запуска будет предпринята во вторник, сообщили в компании.

Он должен стать уже 20-м выводом на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1143 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 16 февраля.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX

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