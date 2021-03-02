Запуск ракеты SpaceX с интернет-спутниками перенесли из-за непогоды

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, перенесен из-за непогоды и в целях дополнительной проверки систем, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Это уже вторая отмена запуска за последние двое суток. Следующая попытка может быть предпринята в среду по московскому времени.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в районе посадки (первой многоразовой ступени) и необходимостью дополнительного времени для предстартовой проверки планируем осуществить запуск спутников Starlink со стартового комплекса 39А 2 марта в 19:53 по времени Восточного побережья США (3 марта в 03:53 мск)", - говорится в сообщении.

Это будет уже 20-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1143 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 16 февраля.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.