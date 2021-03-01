Пашинян анонсировал референдум об изменении формы правления в Армении

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении провести в Армении референдум о переходе от парламентской к "полупрезидентской" форме правления.

"В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления", - сказал Пашинян в понедельник вечером на митинге своих сторонников на площади Республики в центре Еревана.

По его словам, новая форма правления будет гарантировать стабильность в стране и исключит в дальнейшем "формирование внутриполитических кризисов".