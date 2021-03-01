Пашинян допустил возможность внеочередных парламентских выборов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Внеочередные парламентские выборы в Армении могут быть проведены в 2021 году, если парламентская оппозиция согласится с определенными условиями, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Фракция "Светлая Армения", по сути, уже согласилась, выступив вчера с предложением. Остается уточнить позицию фракции "Процветающая Армения". Если со стороны парламентской оппозиции будет согласие, то выборы могут пройти в этом году", - сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения во время шествия по центру Еревана после созванного им митинга своих сторонников.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку, и если парламент два раза подряд не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен и назначены новые выборы, в результате которых новое большинство изберет премьер-министра.

Ранее Пашинян предлагал парламентской оппозиции подписать документ, согласно которому, в случае его отставки, они не будут выдвигать своего кандидата, однако оппозиция отвергла это предложение.

Вечером в минувшее воскресенье руководитель оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал Пашиняна отказаться от идеи уволить начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, предложив "сделку" по внеочередным парламентским выборам.

"Я предлагаю премьер-министру завтра же (в понедельник) отозвать из администрации президента свое предложение об увольнении начальника ГШ ВС. В ответ мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост", - заявил Марукян в эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, реализация этого предложения позволит вывести страну из внутриполитического кризиса.

Между тем, ранее в понедельник в правящей фракции "Мой шаг" парламента Армении назвали "нелогичным" заявление Марукяна.

"Это нелогичное предложение. Было бы логичным, если бы Марукян заявил, что они готовы подписать меморандум о внеочередных выборах без каких-либо условий", - сказал глава постоянной комиссии по внешним отношениям, член фракции "Мой шаг" Рубен Рубинян.

На митинге в понедельник Пашинян заявил, что считает необходимым отставку начальника Главного штаба ВС, но выступил с предложением провести внеочередные парламентские выборы, если парламентская оппозиция согласится с его условием.

"Если парламентские силы примут наше предложение, сделанное еще в конце декабря прошлого года - начале января, то мы готовы к внеочередным парламентским выборам. Даю вам вторую возможность. Пойдем на выборы, и посмотрим, чьей отставки требует народ", - сказал Пашинян.