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Рубль укрепился на новостях о новых санкциях США из-за Навального

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - К середине дня вторника рубль заметно подорожал к доллару и евро на "Московской бирже" на сообщениях о том, что новые антироссийские санкции, которые США введут из-за ситуации с Алексеем Навальным, будут носить лишь персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу.

Доллар США торговался сначала в диапазоне 74,6-74,65 рубля, а на этой новости подешевел почти на 90 копеек и теперь торгуется в коридоре 73,75-73,85 рубля. Евро подешевел на рубль - с 89,7 рубля до 88,7 рубля.

Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что под санкции США могут попасть десять чиновников, связанных с российским руководством. По сведениям информагентства, Вашингтон объявит о санкциях уже 2 марта, и это решение будет скоординировано с готовящимися аналогичными санкциями Евросоюза.

1 марта стало известно, что Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС согласовал запуск письменной процедуры принятия постановления Совета ЕС о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц из-за Навального. Источник "Интерфакса" в институтах ЕС сказал, что письменная процедура принятия постановления и публикация в "Официальном журнале" ЕС санкционного списка ожидаются 2 марта.

Источники CNN в Белом доме сообщили, что администрация Джо Байдена в ближайшие недели может обсудить и новые пакеты санкций, которые станут ответом на "другие вызовы", исходящие из России.

Московская биржа ЕС США Алексей Навальный

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