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Рогозин оценил украденное с Байконура оборудование в 5 тысяч рублей.

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Оборудование, украденное с законсервированной площадки космодрома "Байконур", не представляет ценности, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На аварийном объекте Байконура, принадлежащем Казахстану, украли шкаф с неработающим с 1988 года советским оборудованием стоимостью 5 тысяч рублей", - написал Рогозин в своем телеграмм-канале.

Накануне центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщил, что полиция на Байконуре расследует кражу оборудования со 110-й площадки космодрома. С нее осуществлялись пуски ракеты "Энергия".

Как заявили в центре, площадка долгое время находится на консервации, большую часть оборудования демонтировали еще в советское время, а оставшиеся детали не используются в данный момент в промышленности.

Позднее Рогозин сообщил, что украденное оборудование принадлежало Казахстану, а сама площадка готовится к утилизации.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Байконур

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