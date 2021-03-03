Полиция Капитолия усилит меры безопасности из-за тревожных разведданных

Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Меры безопасности вокруг Капитолия США в Вашингтоне будут усилены из-за полученной полицией информации и данных разведки.

"Основываясь на имеющихся у нас разведданных, департамент предпринял немедленные шаги по укреплению нашей системы безопасности и укомплектованию штатов в течение нескольких дней, включая 4 марта", - говорится в заявлении полиции Капитолия в твиттере.

Также отмечается, что для охраны порядка в Вашингтоне будут привлечены дополнительные сотрудники полиции и Нацгвардии, а также выставлены ограждения вокруг здания Конгресса США. Кроме того, в целях обеспечения безопасного передвижения конгрессменов дополнительные силы будут задействованы в трех местных аэропортах и на вокзале.

"Департамент осведомлен (...) и продолжает работать со всеми партнерами по правоохранительным органам", - говорится в заявлении.

Сторонники теории заговора QAnon считают, что экс-президент Дональд Трамп будет инаугурирован 4 марта, поскольку в этот день проходили президентские инаугурации до 1933 года.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.