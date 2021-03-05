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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
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Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Глава YouTube пообещала вернуть Трампу его канал. Она не назвала сроки возвращения. Бывшего президента США лишили доступа к аккаунтам в крупнейших соцсетях после попытки захвата Капитолия 6 января.

– РФ нарастит добычу нефти в апреле в качестве исключения. Это нужно, чтобы обеспечить растущий внутренний спрос на нефтепродукты. Страны ОПЕК+ договорились о квотах на добычу, чтобы поддержать стабильный уровень цен.

– США предложили $5 млн за информацию о киргизском криминальном авторитете. Ранее вознаграждение за информацию по Кольбаеву составляло $1 млн. Его задержали в Бишкеке прошлой осенью, а недавно изменили арест на подписку о невыезде.

– ЦСКА потерпел крупнейшее в своей истории поражение в Евролиге. Победителем стал турецкий "Анадолу Эфес". Армейцы проиграли с разницей в 30 очков.

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