Турция будет требовать справки о тестах на COVID-19 до 15 апреля

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Власти Турции будут требовать справки о тестировании на COVID-19 от всех въезжающих иностранцев до 15 апреля, сообщает в пятницу посольство России в Анкаре. Ранее говорилось о том, что это требование продлено до 26 мая.

Как сообщалось, всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки. "По уточненной информации турецких властей, это требование будет действовать до 15 апреля", - заявили в посольстве.

В дипмиссии напоминают, что требование о справках не распространяется на транзитных и трансферных пассажиров, а также детей до 6 лет.

Турция ввела требование о справках на коронавирус при въезде 30 декабря 2020 года в связи с распространением "британского" штамма коронавируса. Документ требуется при посадке в самолет, в случае его отсутствия пассажир не допускается на борт.