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Власти Бельгии решили осторожно ослаблять антиковидные ограничения

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо заявил, что эпидемиологическая ситуация в Бельгии остается хрупкой, и нужно пока проявлять осторожность, чтобы держать ее под контролем, однако после месяцев жестких ограничений, необходимо иметь перспективу их облегчения.

Комитет по согласованию, в который входит руководство федеральных и региональных властей Бельгии, решил начать смягчение ограничений с пребывания на открытом воздухе.

"Мое послание: на воздух, на воздух, на воздух", - пояснил выводы комитета премьер-министр. Он считает, что после фрустрации, возникшей в результате жестких ограничений, это будет способствовать физическому и моральному здоровью людей.

Де Кроо объявил о согласованных с региональными властями мерах.

Круг общения на открытом воздухе увеличивается в марте с 4 до 10 человек при соблюдении социальной дистанции и ношении масок. С 8 марта разрешается участие в траурных церемониях до 50 человек. Начнут постепенно возобновляться явочные занятия в начальных и средних школах.

В апреле предполагается разрешить проведение культурных мероприятий под открытым небом при участии до 50 человек. Откроются парки аттракционов. В период пасхальных каникул возобновятся организованные мероприятия для детей и молодежи при ограниченном количестве участников. Начальные и средние школы будут работать по полному графику.

При условии, что эпидемиологическую ситуацию удастся контролировать и будет расширена кампания вакцинации, власти рассчитывают, что в мае смогут возобновиться многие находящиеся сейчас под запретом социальные контакты; откроются заведения общепита для обслуживания клиентов как под открытым небом, так и внутри заведений; возобновятся массовые культурные мероприятия; заработают рынки, ярмарки; начнут работу спортивные и фитнес-центры, откроются учреждения религиозных культов.

Хроника коронавируса. Март.

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