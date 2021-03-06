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На "Гродно Азот" произошла внеплановая остановка двух цехов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - На одном из крупнейших химических предприятий Белоруссии ОАО "Гродно Азот" произошла внеплановая остановка цеха "Аммиак-4" и технологически связанного с ним цеха "Карбамид-4", сообщает белорусское издание "Гродненский химик".

"Внеплановая остановка цеха "Аммиак-4" произошла (...) из-за блокировки некорректной работы компрессора технического воздуха позиции 402. В настоящий момент выясняются и устраняются причины, приведшие к остановке воздушной машины позиции 402 цеха "Аммиак-4", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что отделения сероочистки и первичного риформинга цеха находятся в стадии пуска.

"В следствии остановки цеха "Аммиак-4" произошла остановка технологически связанного с ним цеха "Карбамид-4". Технический персонал завода принимает необходимые усилия для скорейшего пуска цехов", - говорится в материале.

Также сказано, что угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.

Развитие белорусского предприятия "Гродно Азот" обсуждалось на встрече президентов Белоруссии и России в Сочи 22 февраля. Как уточнил позже президент Белоруссии Александр Лукашенко, он предлагал "Газпрому" участвовать в модернизации химического предприятия.

Белоруссия планирует строительство нового производства азотных удобрений на базе ОАО "Гродно Азот". Стоимость проекта составляет $1,2-1,3 млрд.

"Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".

Белоруссия Гродно Азот Белнефтехим

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