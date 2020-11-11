"Гродно Азот" возобновило работу цехов после ЧП на предприятии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Гродно Азот" сообщило, что работа цехов "Аммиак-4" и "Карбамид-4" возобновлена в штатном режиме после неплановой остановки 9 ноября.

"Производится дозагрузка мощностей", - сказано в сообщении на сайте предприятия.

Одно из крупнейших химических предприятий Белоруссии - ОАО "Гродно Азот" - в понедельник утром сообщило об остановке цеха "Аммиак-4", над предприятием горел факел из-за сброса азотно-водородной смеси. На предприятии подчеркивали, что угрозы городу, экологии, жителям и работникам организации нет. Между тем, позднее "Гродно Азот" проинформировало об остановке цеха "Карбамид -4", который технологически связан с "Аммиак-4".

"Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".

Проблемы с кадрами

Как сообщалось, на прошлой неделе руководство предприятия подтвердило проблемы с кадрами в некоторых цехах с опасным производством, одновременно заявив о наличии специалистов с соответствующей квалификацией для доукомплектования смен. "На предприятии существует определенная ситуация с комплектацией смен цехов Аммиак-3 и Карбамид-4", - сообщало корпоративное издание "Гродненский химик".

По мнению руководства, ситуация связана с большим количеством больных коронавирусом, с увольнением ряда специалистов по собственному желанию и вступлением некоторых сотрудников в стачку с отказом выполнять свои трудовые обязанности. "Замещающие их работники имеют соответствующую квалификацию и опыт работы. Они сами принимали участие в обучении и стажировке персонала вышеуказанных цехов", - подчеркивали в компании.

На заводе также опровергали информацию, которую распространяли некоторые интернет-ресурсы, что в связи с забастовкой сменный персонал ряда цехов не укомплектован необходимым количеством квалифицированных работников для выходов в дежурную смену, а люди работают без сдачи соответствующих экзаменов с нарушением трудовых инструкций и трудового кодекса.

Стачка на "Гродно Азоте"

30 октября гендиректор "Гродно Азота" Игорь Бобырь заявил, что бастующие работники будут уволены, так как, по его словам, стачком пытается "убить" предприятие, и поэтому для работы на заводе будут привлечены специалисты с других предприятий и из других регионов. В частности, НПЗ "Нафтан" сообщил, что направляет своих сотрудников для работы на "Гродно Азот".

По данным телеграм-канала "Стачком Азота", наибольшая активность отмечалась в цехах "Аммиак-3" и "Карбамид-4", где ряд сотрудников отказывается сдавать и принимать смены на опасном производстве непрерывного цикла.

Ряд сотрудников "Гродно Азот" объявил о присоединении к стачке 26 октября, к которой призвала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в знак протеста против действующего политического режима. По данным стачкома, работники продолжают присоединяться к забастовке.

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Оппозиция требует отставки действующего президента Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.