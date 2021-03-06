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Автобус с гражданами Украины упал с моста в Польше

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Шестеро украинцев погибли, 15 попали в больницу в результате аварии в Польше, сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Как написал дипломат в твиттере в субботу утром, рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП вблизи города Кашице.

По данным польских СМИ, трагедия произошла на автостраде А4 в Подкарпатье. В районе села Луткув близ Ярослава автобус с украинскими регистрационными номерами упал с виадука в канаву - шесть человек погибли, 34 получили ранения, сообщает RMF FM. В автобусе было 57 человек. Все они граждане Украины.

Польша Украина

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