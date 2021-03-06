Автобус с гражданами Украины упал с моста в Польше

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Шестеро украинцев погибли, 15 попали в больницу в результате аварии в Польше, сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Как написал дипломат в твиттере в субботу утром, рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП вблизи города Кашице.

#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з"ясування усіх обставин аварії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

По данным польских СМИ, трагедия произошла на автостраде А4 в Подкарпатье. В районе села Луткув близ Ярослава автобус с украинскими регистрационными номерами упал с виадука в канаву - шесть человек погибли, 34 получили ранения, сообщает RMF FM. В автобусе было 57 человек. Все они граждане Украины.