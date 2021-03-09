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В больницах Польши остаются 24 пострадавших в ДТП c автобусом украинца

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В больницах Польши находятся 24 украинца, которые 6 марта попали в ДТП, пятеро из них в критическом состоянии, сообщил телеканал ТСН.

"В больницах Польши остаются 24 пострадавших украинца. Пятеро из них стабильно тяжелые", - говорилось в сюжете ТСН.

Наиболее критическим польские медики называют состояние 28-летней одесситки. Лишь накануне поздно вечером ее удалось идентифицировать.

"Ее состояние в дальнейшем крайне тяжелое, она в медикаментозном сне, прогнозы не самые благоприятные. Приезжала мама пациентки, узнала дочь. У пострадавшей тяжелая травма головы, было кровоизлияние в мозг, после аварии ее прооперировали. Если состояние стабилизируется, пациентка еще потребует оперативного вмешательства", - цитирует канал представителя воеводского госпиталя в Перемышле Павла Бугира.

В сообщении отмечается, что 8 марта никого из больницы не выписали, состояние травмированных не позволяет им ехать домой. Бугир добавил, что пациенты должны по меньшей мере еще неделю пробыть в стационаре.

Как сообщалось, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибли пять человек, еще 35 пострадавших были госпитализированы в лечебные учреждения. При содействии консулов 24 человека отправили на Украину.

В Польше прокуратура предъявила обвинения водителю автобуса. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Украина Польша

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