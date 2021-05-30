Партия Саакашвили прекратила бойкот парламента Грузии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Политсовет самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) в воскресенье принял решение о прекращении длившегося семь месяцев бойкота парламента.

"Мы приняли решение о прекращении бойкота и вхождении наших избранных депутатов в парламент. Это верное решение, которое обязательно приведет к смене власти", - заявил журналистам председатель ЕНД Никанор Мелия.

Он отметил, что бойкот парламента был оправданным, так как "это была борьба против режима олигарха Бидзины Иванишвили, захватившего государство".

Как сказал Мелия, "мы не будем подписывать документ о выходе из политического кризиса в Грузии, который подписали правящая партия и другие оппозиционные партии".

Оппозиционные партии, получившие в ходе парламентских выборов в октябре 2020 года 60 из 150 депутатских мандатов, объявили бойкот парламенту под предлогом того, что якобы выборы были тотально сфальсифицированы властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта". Возник политический кризис, когда парламент не мог работать полноценно.

В прошлом месяце оппозиционные партии, кроме ЕНД, прекратили бойкот и вошли в парламент, подписав документ, подготовленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который дважды в марте и апреле посещал Тбилиси и встречался с лидерами политических партий Грузии.

Мелия на прошедшей неделе находился в Киеве, где встречался с основателем ЕНД экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. На встрече, по словам Мелии, обсуждалась стратегия партии по приходу к власти.