Число заражений COVID-19 в мире превысило 116,8 млн

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 116 830 052, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 593 222, выздоровели более 91 миллиона человек.

В число стран с 10 миллионами и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 28 998 834 инфицированных COVID-19, зафиксирован 525 031 летальный исход, излечились около 20 миллионов человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 229 398, число скончавшихся – 157 853, поправились около 11 миллионов человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 019 344 заболевших, из них умерли 265 411 человек, вылечились более 9,7 миллиона.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 334,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 618 человек, Индии – 114, Бразилии – 1 243.