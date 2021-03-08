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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01Заразились
на 08.03В России 4 333 029+10 253В мире 116 849 432+346 607

В России за сутки выявлено 10,2 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 10,2 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Еще 10 253 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России, сообщает оперштаб.

Скончались за сутки 379 человек с COVID-19. Общее число жертв выросло до 89 473.

Поправились и выписаны более 3,92 млн пациентов, в том числе 10 322 человека за последние сутки.

В Москве суточный прирост составил 1421. Новые зараженные выявлялись в 83 регионах страны. В том числе в Петербурге 956 новых заболевших, в Московской области 746 новых эпизодов, в Нижегородской области - 382.

В миреЧисло заражений COVID-19 в мире превысило 116,8 млнЧитать подробнее

Наименьший суточный прирост зафиксирован в Сахалинской области - пять, в Магаданской области и Туве - по четыре случая. В Ненецком и Чукотском АО за минувшие сутки не зафиксировано случаев заражения.

За все время пандемии в РФ было зарегистрировано 4,33 млн эпизодов инфицирования. По этому показателю Россия остается на четвертой строчке в мире. Лидером антирейтинга остаются США с 28,99 млн заражений. В Индии 11,22 млн случаев, в Бразилии этот показатель составляет 11,01 млн. В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,23 млн инфицирования COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 08 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

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