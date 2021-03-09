В Молдавии обновлен максимум по заболевшим COVID-19 за неделю

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - На прошлой неделе в Молдавии зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - заболели почти 10 тысяч человек, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

Согласно представленным данным, на прошлой неделе зарегистрировано 9799 новых случаев COVID-19. Это более, чем на тысячу превышает показатели недели с 21 по 28 февраля (8701 заболевших). С 14 по 21 февраля было зафиксировано 6566 случаев, с 8 по 14 февраля - 5 617, в первую неделю февраля - 4765, в последнюю неделю января - 3 348. Таким образом, за полтора месяца количество новых случаев заражения коронавирусом увеличилось почти в три раза.

В четверг, 4 марта, было зарегистрировано 1800 новых случаев - самый высокий показатель за весь период пандемии. Тестирование в Молдавии проводится на протяжении года после того, как 7 марта 2020 года был зарегистрирован первый случай заражения COVID-19. За весь период, по 8 марта включительно, было зарегистрировано 195 602 заболевших.

По данным Минздрава, на прошлой неделе из больниц было выписано 5 152 человека, вылечившихся от COVID-19. Это почти на тысячу больше, чем неделей ранее. В общей сложности выздоровело 172 242 человека.

В то же время, за неделю умерло 162 человека. Всего с 7 марта 2020 года по 8 марта 2021 года в Молдавии скончалось 4 129 человек с диагнозом COVID-19.

"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 19 231 человек. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализировано 4 121 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 323 находятся в крайне тяжелом состоянии, 71 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 11 811 человек с легкими формами COVID-19, а 18 205 человек находятся под наблюдением семейного врача", - проинформировали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что за последние две недели в Молдавии резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. За два месяца более, чем в три раза увеличилось количество активных случаев - с 6 тысяч в начале января до почти 20 тысяч - 8 марта. Также удвоилось количество смертей пациентов с диагнозом COVID-19 - с 12-15 в день до 23-28.

Коронавирусные ограничения в Молдавии

В связи с ростом количества заболевших, Национальная комиссия по общественному здоровью во главе с и.о. премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой ужесточила ограничительные меры. В учебных заведениях продлены каникулы до 15 марта. Всем работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, а государственные учреждения работают по особому графику.

Правительственная комиссия не исключает, что срок действия ограничений может быть продлен. В Молдавии из-за коронавируса до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения.

Чокой заявил на прошлой неделе, что "в нынешней ситуации введение полного локдауна в стране является неизбежным". Он отметил, что будет обсуждать этот вопрос с президентом и парламентом. Премьер не исключил, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, парламент в ближайшее время может объявить в стране чрезвычайное положение.