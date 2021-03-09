Молдавское агентство открыло продажу туров в РФ для вакцинации "Спутником V"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Молдавское туристическое агентство Panda-tour организует туры в Россию для желающих вакцинироваться "Спутник V". Об этом сообщил корреспонденту "Интерфакса" директор агентства Ион Курмей.

По его словам, турагентство объявило о новом туре на прошлой неделе. За несколько дней уже более 30 человек изъявили желание поехать в Россию, чтобы сделать прививку. В понедельник, 15 марта, группа туристов из Молдавии отправится в Москву, чтобы вакцинироваться от COVID-19.

"Предложение включает медицинское приглашение, без которого въезд в Россию невозможен, проживание в 4-звездочном отеле в Москве или Санкт-Петербурге, завтрак и трансфер. Весь тур, включая полет, проживание, медицинскую консультацию и прививка стоит 1190 евро. Следует иметь ввиду, что прививка состоит из двух доз. Через 20 дней туристам придется отправиться в Россию повторно. Обе поездки включены в стоимость путевки по иммунизации", - объяснил Курмей.

Он отметил, что первая группа туристов пройдет вакцинацию на следующей неделе в Московском медицинском центре. Если туристы заразятся коронавирусом, агентство предлагает им обязательную медицинскую страховку от COVID на сумму в 30 тысяч евро.

Молдавия получила 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca южнокорейского производства. Из них 21 600 доз были предоставлены Румынией в качестве гуманитарной помощи, а 4 400 доз - через Платформу Европейского союза COVAX. Ожидается, что до конца марта поступит также партия вакцины Pfizer и "Спутник V".

Национальное агентство лекарств и медицинских изделий (AMDM) Молдавии зарегистрировало вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna и "Спутник V", разрешив их использование для массовой вакцинации.

Как сообщал "Интерфакс", процесс вакцинации от COVID-19 начался в Молдавии неделю назад, 23 февраля. За неделю было вакцинировано чуть менее шести тысяч медицинских работников по всей стране. Однако, вакцина пока доступна только для медработников, для которых вакцинация является добровольной и бесплатной. Для остальных вакцина в Молдавии пока недоступна.