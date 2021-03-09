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Посол России объяснил свой отказ от встречи с белорусской оппозицией

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что белорусская оппозиция просила его о личной встрече, но он ей отказал.

"Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев республики Белоруссия", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу РБК во вторник.

По словам дипломата, просьбу о встрече представители белорусской оппозиции направляли ему лично. "Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого Координационного совета (оппозиции - ИФ) с Российской Федерацией", - сказал он.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусские оппозиционеры пытались выйти на контакт с Кремлем, но ничего не получилось.

По ее словам, белорусский президент Александр Лукашенко сейчас "получает поддержку из Москвы". "Я думаю, что Путин ищет путь, как сделать так, чтобы Лукашенко смог уйти, и чтобы это не выглядело как победа народа", - сказала она.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.

Белоруссия Россия

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