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Тихановская назвала безуспешными попытки белорусской оппозиции выйти на контакт с Кремлем

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что белорусские оппозиционеры пытались выйти на контакт с Кремлем, но ничего не получилось.

"В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил", - сказала она в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.

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По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас "получает поддержку из Москвы".

"Я думаю, что Путин ищет путь, как сделать так, чтобы Лукашенко смог уйти, и чтобы это не выглядело как победа народа", - сказала она.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%. После выборов Тихановская покинула родину.

Белоруссия Россия Светлана Тихановская

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