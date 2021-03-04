Тихановская назвала безуспешными попытки белорусской оппозиции выйти на контакт с Кремлем

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что белорусские оппозиционеры пытались выйти на контакт с Кремлем, но ничего не получилось.

"В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил", - сказала она в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.

По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас "получает поддержку из Москвы".

"Я думаю, что Путин ищет путь, как сделать так, чтобы Лукашенко смог уйти, и чтобы это не выглядело как победа народа", - сказала она.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%. После выборов Тихановская покинула родину.