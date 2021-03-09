Партия социалистов Молдавии отложила срок ультиматума президенту

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), лидером которой является экс-президент Игорь Додон, отложила на два дня срок ультиматума главе государства Майи Санду, говорится в заявлении партии относительно выдвижения кандидата в премьеры.

"ПСРМ с сожалением отмечает, что глава государства продолжает отвергать диалог, предложенный несколькими парламентскими партиями, по-прежнему отказывается соблюдать Конституцию и выполнять решения Конституционного суда. Такое поведение имеет явные признаки узурпации государственной власти, причем с точки зрения и уголовной, и политической ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном в день истечения срока ультиматума социалистов главе государства.

По мнению ПСРМ, "страна погружается в хаос из-за институционального тупика, вызванного офисом президента политического кризиса, отсутствия функционального правительства, озабоченности некоторых руководителей государства предвыборными интересами".

"Учитывая обострение ситуации в стране и отказ президента идти на диалог, ПСРМ проведет в четверг (11 марта - ИФ) заседание Политического исполкома, где будет определен план действий по спасению страны от политического, эпидемического, социального и экономического хаоса. Эти действия будут обнародованы в четверг после заседания Исполкома", - сообщает ПСРМ.

1 марта Додон в ультимативной форме потребовал от Санду в срок до 9 марта выдвинуть кандидатуру на пост премьера, чтобы утвердить правительство и преодолеть нынешний политический кризис. Додон заявил также, что его партия "настаивает на диалоге с другими парламентскими фракциями и с главой государства".

В ответ пресс-секретарь Санду Сорина Штефырцэ заявила, что президент не приемлет ультиматумов.

"Майя Санду проводит консультации с гражданским обществом, экспертами по правовым вопросам и рядом активистов", - сказала она, напомнив, что "президент не намерена инициировать новые консультации с парламентскими фракциями для выдвижения кандидата в премьер-министры".

На прошлой неделе Конституционный суд признал, что в Молдавии законно сформировано парламентское большинство Партии социалистов и партии "Шор", которое насчитывает 54 (из 101) депутата парламента. Коалиция предложила кандидатуру бывшего министра финансов Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра. Согласно решению КС, в этом случае президент обязан назначить на пост премьера кандидата, предложенного парламентским большинством. Суд призвал президента и парламентские фракции провести консультации, чтобы преодолеть эту ситуацию, исходя из положений законодательства.

Однако Санду отказалась официально выдвинуть кандидата, настаивая на проведении досрочных парламентских выборов. Она заявила, что не будет повторно выдвигать кандидата на пост премьер-министра, чтобы дождаться 23 марта, когда исполнится три месяца после отставки правительства. Санду ссылается на другую статью Конституции, согласно которой парламент может быть распущен, если не удалось утвердить правительство в течение трех месяцев.