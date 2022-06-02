В офисе социалистической партии Молдавии началась выемка документов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В офисе оппозиционной парламентской Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) прокуроры изымают документы по уголовному делу "о незаконном финансировании партии организованной преступной группировкой".

Источник в Генеральной прокуратуре сообщил "Интерфаксу", что изъятие документов проводят сотрудники "антикоррупционной прокуратуры", и уточнил, что это не обыск.

Почетный председатель ПСРМ, экс-президент страны Игорь Додон был задержан прокурорами в конце мая и помещен на месяц под домашний арест. Ему предъявлены обвинения по четырем статьям: об измене родине, незаконном обогащении, пассивной коррупции и незаконном финансировании партии организованной преступной группировкой. Он вину не признает.