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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

В офисе социалистической партии Молдавии началась выемка документов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В офисе оппозиционной парламентской Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) прокуроры изымают документы по уголовному делу "о незаконном финансировании партии организованной преступной группировкой".

Источник в Генеральной прокуратуре сообщил "Интерфаксу", что изъятие документов проводят сотрудники "антикоррупционной прокуратуры", и уточнил, что это не обыск.

Почетный председатель ПСРМ, экс-президент страны Игорь Додон был задержан прокурорами в конце мая и помещен на месяц под домашний арест. Ему предъявлены обвинения по четырем статьям: об измене родине, незаконном обогащении, пассивной коррупции и незаконном финансировании партии организованной преступной группировкой. Он вину не признает.

ПСРМ Молдавия Игорь Додон
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