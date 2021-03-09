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Италия направит 32 млрд евро на меры поддержки экономики

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правительство Италии планирует выделить порядка 10 млрд евро на продление программ поддержки рынка труда в рамках пакета мер стимулирования экономики общим объемом 32 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, пакет мер будет подготовлен уже на этой неделе. Он станет первым для нового премьер-министра Марио Драги.

В частности, администрация Драги намерена продлить запрет на сокращение рабочих мест в сфере услуг до конца 2021 года. Власти профинансируют и другие меры сохранения рабочих мест, в том числе продолжат компенсировать компаниям расходы на удержание сотрудников, находящихся в вынужденных отпусках.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Италии вновь начала расти в последнее время вслед за появлением новых штаммов, и власти страны рассматривают возможность ужесточения ограничительных мер. Общее число выявленных случаев COVID-19 в Италии преодолело отметку в 3 млн, а количество смертей превысило 100 тыс.

Среди других пунктов антикризисного пакета стимулов Драги - выделение 2,5 млрд евро на поддержку государственной программы вакцинации, а также помощь домохозяйствам.

Совокупный объем средств, выделенных Италией на антикризисные меры, с учетом готовящегося пакета, составит более 130 млрд евро. При этом эксперты ожидают, что правительству страны придется прибегнуть к дополнительным стимулам в ближайшие месяцы, с учетом новых ограничительных мер.

ВВП Италии в 2020 году упал почти на 9%, госдолг на конец минувшего года достиг 156% ВВП.

Бывший глава ЕЦБ Марио Драги сформировал правительство в середине февраля после того, как прежний кабинет министров во главе с Джузеппе Конте утратил стабильную поддержку большинства в парламенте. Президент Серджио Маттарелла решил не проводить внеочередных парламентских выборов, и пригласил на пост премьера Драги.

Опустевшая Италия

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Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 мартаУлицы итальянских городов опустелиПередвижения по стране разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планыОбщественный транспорт при этом работает в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работыВводится запрет на проведение спортивных соревнований. Приостанавливаются матчи Серии А - главного дивизиона чемпионата Италии по футболу. Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.Закрыты школы и университеты, запрещено проводить свадьбы и похороны, не работают кинотеатры, театры и музеи. На фото: профессор проводит онлайн-лекцию из пустой аудитории в Политехническом университете Милана.Компания Giorgio Armani решила временно закрыть свои магазины, рестораны и гостиницу в Милане. В конце февраля Armani, чтобы противостоять распространению коронавируса, провела модный показ без зрителей.Владельцы ста ресторанов в Милане, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили закрыть свои заведения. Бары и рестораны могут продолжать работать при условии, что между посетителями обеспечено расстояние не менее одного метра. На фото: пустой ресторан на площади Сан-Марко в Венеции.Власти Италии приняли решение приостановить работу всех горнолыжных станций страныВ Риме из-за коронавируса туристам запретили стоять у фонтана Треви. Таким образом в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.Самая знаменитая достопримечательность Рима - Колизей - закрыта для посещенияВласти Италии призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимостиЗапрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 марта
Хроника 27 января 2020 года – 09 марта 2021 годаЭкономический кризис
Италия Марио Драги коронавирус

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