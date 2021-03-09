Facebook заявил Роскомнадзору, что не удалял сообщения российских СМИ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Facebook не удалял сообщения в официальных аккаунтах российских СМИ, восстановление доступа к которым ранее требовал Роскомнадзор, сообщили "Интерфаксу" к компании.

"Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы", - сказал представитель компании Facebook.

7 марта администрация Facebook ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах ряда российских СМИ информационным материалам о задержании в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы силами ФСБ России. По данным самих СМИ, Facebook отметила информацию, основанную на официальных релизах ФСБ и СК как ложную, при этом данные проверяла украинская фактчекинговая платформа StopFake. Роскомнадзор потребовал от соцсети восстановить доступ к материалам.

Согласно политике компании, помеченный как "ложный" независимой фактчекинговой организацией контент не удаляется с платформы, а понижается в выдаче. В Facebook считают, что с помощью подобных меток люди могут принять более взвешенное решение о том, что читать и чему доверять.

8 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил блокировку публикаций российских СМИ соцсетью Facebook и заявил, что парламентарии намерены дополнительно урегулировать такие случаи в российском законодательстве. Проблема, по его словам, требует консолидации усилий парламентов мира и выработки модельных законов, которые помогут бороться с "беспределом глобальных IT-компаний - вплоть до самых серьезных мер ответственности".